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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:10
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün 14.30´da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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