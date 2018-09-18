Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan Trabzonspor, son yıllarda yarışın uzağında kaldı. Zirveden uzak bir performans sergileyen bordo-mavililer, 2018-19 sezonun ilk 5 haftalık bölümünü 7 puanla 7´nci sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti ile 4´üncülük koltuğuna oturma fırsatını tepen Trabzonspor, lig takviminde son 72 haftalık bölümde ilk 4´ü göremedi. Bordo-mavililer, son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0´lık galibiyetle averajla 4´üncülük koltuğuna oturmuştu.



240 HAFTADIR ZİRVEYE HASRET



Lig takvimine göre 72 haftadır ilk 4´ü göremeyen Trabzonspor, 240 haftadır ise zirve özlemi çekiyor. 34´er haftalık lig periyodunda en son 2010-11 sezonun 29´uncu haftasında zirveyi gören Trabzonspor, bu sezonun ilk 5 haftalık bölümü de dahil son 8 sezonda ligin ilk basamağında yer alamadı, lig takviminde toplamda son 240 haftada zirveyi göremedi.

DEPLASMANDA KAYIP

Bu arada 2018-19 sezonunun ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayabilen Trabzonspor, deplasmanda henüz galibiyet yüzü göremedi. Dış sahada Medipol Başakşehir´e 2-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan ve son olarak Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-0 mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, sahasında Demir Grup Sivasspor´u 3-1 ve Galatasaray´ı 4-0 mağlup ederek puanların tamamına yakınını iç sahada topladı.



YEREL GAZETELER



Yerel gazeteler, Trabzonspor´un 1-0´lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, `Gerçeğe döndü, rüyadan uyandık´ yorumlarını yaptı.



Taka gazetesi, "Rüyadan uyandık!", "Galatasaray galibiyeti ile farklı bir havaya giren Trabzonspor, Alanya maçı ile gerçeğe döndü" ifadelerini kullandı.



Günebakış gazetesi, "Gözlerime inanamıyorum!", "Galatasaray maçında fırtına kopartan Trabzonspor, Alanya deplasmanında hüsran yaşadı" başlıklarına yer verdi.



Karadeniz gazetesi, "Sürpriz mi diyelim?", "Galatasaray galibiyetinin havasından kurtulamayan Trabzonspor, Alanya´da şok bir yenilgi aldı" yorumunu yaptı.



Sonnokta gazetesi, "Kendi düşen ağlamaz", "Trabzonspor Alanya´ya teslim oldu" ifadelerine yer verdi.



Kuzey Ekspres gazetesi, "Kafayı yedik", "Alanya´da 4´üncü dakikada yediğimiz golün altından kalkamadık" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

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