        Trabzonspor sakatlığı açıkladı: Savic - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor sakatlığı açıkladı: Savic

        Trabzonspor, Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:15 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:15
        Trabzonspor sakatlığı açıkladı: Savic
        Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiği bildirildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde defans oyuncusu Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Beşir, açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

        Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını kaydetti.

