Trabzonspor taraftarından takıma destek

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, İstanbul’da karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçın ardından Trabzon’a dönen bordo-mavili kafileyi ise bordo-mavili taraftarlar karşılayarak teknik heyete ve futbolculara moral verdi.

Trabzonspor Kulübü de bu karşılamayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

OKAY YOKUŞLU ÖZÜR DİLEDİ

Okay Yokuşlu da gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Yokuşlu, "Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugünkü mağlubiyetin bütün sorumluluğu benimdir. Bütün takım arkadaşlarımın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.