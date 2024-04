Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, altyapı için yapılan planlar ve gelecek sezon hedeflerini kapsayan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul'da yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Trabzonspor’un her zaman şampiyonluk yarışında olması gerektiğini söyledi.

Şampiyonluk yarışının her sene için sürdürülebilir olması adına yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Avcı, “Trabzonspor bir dünya markası olabilecek nitelikte olabilecek bu coğrafyanın doğru yatırımlar yapması gerekiyor. Biz de akademi ve üst yapıda çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak zorundadır, sürdürülebilir durumu oluşturmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Başkanın 3.5 yıldır bana verdiği koşulsuz destek bizim Trabzonspor için daha fazla üretmemizi sağlıyor. 10 Kasım 2020 Trabzonspor’a ayak bastığım gün arada sadece 7 aylık bir boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz verdiği destek, oluşturduğu ortam, bir şirket yönetimi gibi ama duygusunun içinde olduğu ortamı bize oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Buraya gelirken Trabzonspor büyük marka ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz ve daha önce yaptıklarımızın hayalini kurarak buradayız” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe’nin diğer takımlardan oldukça fazla bir puan farkıyla şampiyonluk yarışını sürdürmesiyle alakalı düşüncelerinin sorulmasını üzerine Avcı, “Ligde puan skalasının bu kadar yüksek olmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalası olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk kelimesi en tepede ve herkesin istediği şey ama sürdürülebilir olmak, yarışmak Trabzon markasının her zaman yarışın içinde olması gerekiyor. Bu oyun artık organizasyon oyununa dönmüştür. Bu süreçlerde sadece önümüzdeki senenin değil, uzun vade planları doğru yapmak gerekiyor. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacaktır, her zaman da böyle olmuştur, Trabzonspor oyuncu açısından verimli bir toprak, 1.5 sene önce başkandan rica ettim, bugün Trabzonspor Akademisi uluslararası firmalar tarafından denetleniyor. Avrupa’da yarışacak Trabzonspor oluşturmak için bugün bu imkanı bize başkan sağladı. TFF de bunu örnek aldı. Aynı firma bugün akademinin eğitmenlerini eğitiyor. Trabzonspor taraftarından sabırlı olmasını isteyeceğiz ama bunun sonucunda yarışabilir bir takım kimliğini her zaman korumuş olacağız" şeklinde konuştu.

“PAS OYUNUNU OYNATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”