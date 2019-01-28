Spor Toto Süper Lig'de, transfer tahtası FIFA tarafından kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulanan bir çok oyuncuyla yollarını ayırdı. Sakatlıklar nedeniyle Sosa, Onazi ve Pereira gibi yıldızlarından istifade edemeyen, Amiri ve Hosseini'den yoksun olan bordo-mavililer bütün olumsuzluklara rağmen devre arasında kadrosuna takviye yapamadı. Elinde ne varsa kullanmak zorunda kalan teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor karşısında da sahaya inandığı isimleri çıkardı. Rakibi karşısında galibiyeti kaçıran taraf olan bordo-mavililer yaşadığı olumsuzlukların arasında yeni isimleri Türk futboluna kazandırmanın olumlu yansımalarını da yaşıyor.
ALTYAPI RÜZGARINA YENİ İSİMLER EKLENİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Demir Grup Sivasspor karşısına ilk on birde altyapıdan yetişen 5 oyuncuya şans verdi. Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'den sonra Abdulkadir Parmak'ta, as kadronun gözdesi oldu. Karadeniz ekibinde Batuhan Artaslan'da oyuna sonradan dahil olan isimdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan rövanş maçında attığı 2 golle sahanın yıldızı olan Abdulkadir Parmak, Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bu hafta Demir Grup Sivasspor maçında ilk on birde sahaya çıktı ve beklentileri karşılayan oyuncu attığı golle de beraberliği getirdi.
SEZON BAŞI YER ALAN 9 OYUNCU YOK
Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve Kucka ile yollarını ayıran Olcay Şahan'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor, Sosa, Onazi ve Pereira'dan ise sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. Amiri ve Hosseini ise milli takım kampında yer alıyor. Sezonda başında yer alan bu 9 oyuncudan bugün istifade edemeyen Trabzonspor, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle de devre arasında transfer yapamayarak, eksikliğini yaşadığı bölgelerini dolduramadı. Kadro derinliği noktasında büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer altyapıdan takviye yapabildi.
KARAMAN GENÇLİK AŞISI
Trabzonspor'un genç isimleri teknik direktör Ünal Karaman'ın forma verdiği maçlarda şanslarını iyi kullanmalarıyla da dikkat çekiyor. Bir çok oyuncunun eksikliği his edildiği dönemde Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'den sonra Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen verilen şansı iyi kullandılar. Bu isimlere ise son olarak Abdulkadir Parmak eklendi. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro sıkıntısı yaşadığı süreçte altyapıdan kadroya dahil ettiği isimleri de gelecek maçlara hazırlamaya çalışıyor. Trabzonspor, önümüzdeki günlerde gelecek vaat ettiğine inandığı isimleri Türk futboluna sunacak olmasınında yaşadığı olumsuzlukların arasında ayrı bir heyecanını yaşıyor.
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