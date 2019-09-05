Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Yıldızlı Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin başhekimi ve aynı zamanda Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun otomobiline tüfekle 4 el ateş eden F.İ. (40) adlı saldırgan serbest bırakıldı. Saldırıdan bir gün önce Çubukçu'yu hastanede ziyaret eden ve sıkıntılarını anlattığı ortaya çıkan saldırgan F.İ.'nin Ersun Yanal'ın Trabzonspor'a gelişinin ardından A takımdan, 1461 takımına gönderildiği ve daha sonra işine son verildiği ortaya çıktı.

Saldırının ardından polis teslim olan F.İ. Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Ahmet Çubukçu'nun kendisini işe alacağı yönünde söz verdiğini fakat işe alınmadığını ve ekonomik sıkıntılar yaşadığını eşine ve ailesine bakamadığını söylediği öğrenildi. Mala zarar verme ve tehdit iddiasıyla adliyeye sevk edilen F.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada olayda kullanılan tüfeğe ve olay yerinde bulunan 4 adet av tüfeği kapsülüne el konuldu.