Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşırken Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.
Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı.
İlk yarıyı Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ligin 24. haftası sonunda 37 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Bordo-mavili takımın lider ile arasındaki puan farkı da 17'ye yükseldi.
Trabzonspor, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde ederek 10 puan toplamıştı.
Bordo-mavililer, ilk yarıdaki bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.
KUPAYA ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ
Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.
Bordo-mavililer, sahasındaki 0-0'lık maçın rövanşında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 yenildi ve kupa hedefini gerçekleştiremedi.
YÜZDE 36'LIK GALİBİYET ORANI
Trabzonspor, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.
Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kupada 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, toplam 11 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
Ligin ikinci yarısında sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a İstanbul'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikten sonra da dün Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1, deplasmanda 3-1 yendikten sonra çeyrek finalde eşleştiği Ümraniyespor ile sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, deplasmanda 3-1 mağlup olunca elenen taraf oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.