Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşırken Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.

Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı.

İlk yarıyı Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ligin 24. haftası sonunda 37 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Bordo-mavili takımın lider ile arasındaki puan farkı da 17'ye yükseldi.

Trabzonspor, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde ederek 10 puan toplamıştı.

Bordo-mavililer, ilk yarıdaki bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

KUPAYA ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.

Bordo-mavililer, sahasındaki 0-0'lık maçın rövanşında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 yenildi ve kupa hedefini gerçekleştiremedi.

YÜZDE 36'LIK GALİBİYET ORANI

Trabzonspor, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.

Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kupada 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, toplam 11 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligin ikinci yarısında sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a İstanbul'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikten sonra da dün Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1, deplasmanda 3-1 yendikten sonra çeyrek finalde eşleştiği Ümraniyespor ile sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, deplasmanda 3-1 mağlup olunca elenen taraf oldu.