Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

        Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:27
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

        Bordo-mavili futbolcular, sabah antrenmanında hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

        - İkinci hazırlık maçında rakip Fehervar

        Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Macaristan'ın MOL Fehervar, takımı ile karşı karşıya gelecek.

        Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen bordo-mavililer, kampta 2. sınavına çıkacak.

        Trabzonspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde oynanacak karşılaşma TSİ ile 18.30'da başlayacak.

        - Yönetici İbrahim Şahinkaya kampta

        Trabzonspor'un kampının 11. gününde ilk kez bir yönetici kampa geldi.

        Kulüp yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya, kampa gelerek bugün yapılan çalışmayı izledi. 16 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını takip edecek Şahinkaya, hazırlıkların ikinci bölümünde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile tekrar Slovenya'ya gelmeyi planladıklarını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişiyi yaralamıştı! Martılara ateş açmış
        5 kişiyi yaralamıştı! Martılara ateş açmış
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"