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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza şehre geldi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza şehre geldi!

        Trabzonspor'un, Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Simon Banza Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:30
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        Simon Banza Trabzon'a geldi
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        Trabzonspor'un Braga forması giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Simon Banza'yı Trabzon'a getirdi. Tarifeli uçak ile saat 16.00 sıralarında Trabzon'a gelen Banza'yı havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

        Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simon Banza, Trabzon'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Trabzonspor ile önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Ben de buraya gelme noktasında kararlıydım. Bana sunulan proje hedeflerim doğrultusunda olan bir projeydi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gollerimle katkıda bulunmak istiyorum. Beşiktaş maçı için hazırım" ifadelerini kullandı.

        28 yaşındaki futbolcunun tesislere geçerek Teknik Direktör Şenol Güneş ve yeni takımıyla tanışmasının ardından bugünkü antrenmana katılması bekleniyor.

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