İHA

Trabzonspor’un Southampton forması giyen Mislav Orsic ile Real Valladolid forması giyen serbest pozisyondaki Joaquin Fernandez’i Trabzon’a getirdi. Saat 22.40 sıralarında şehre gelen iki oyuncuya bordo-mavili taraftarlar coşkulu bir karşılama yaptı. Trabzonspor yetkililerinin karşıladığı iki oyuncu daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek konaklayacakları otele geçti. Havaalanında açıklamalarda bulunan Orsic, ”Bu coşkulu karşılama için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Nenad Bjelica benim çalıştığım hocam. Burada başarı olmak için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim” dedi. Fernandez ise, "Trabzonspor gibi bir kulüpte olmaktan çok mutluyum. Başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum“ ifadelerini kullandı.

İki oyuncu, yarın kendilerini bordo-mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.