Trabzonspor - Vanspor maçı için geri sayım başladı. Papara Park'ta oynanacak oynanacak kritik mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. Bordo-mavililerde hedef Vanspor'u saf dışı bırakıp bir üst tura çıkmak. En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek kupaya uzanan Trabzonspor, bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Peki, "Trabzonspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

TRABZONSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

TRABZONSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak oynanacak mücadele ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SON 2 SEZONUN KUPA FİNALİSTİ

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.

2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.