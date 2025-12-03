Trabzonspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Vanspor ile karşı karşıya geliyor. Son iki sezonun kupa finalisti bordo-mavililer, Vanspor karşısında iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor - Vanspor maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Trabzonspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - Vanspor maçı saati...
Trabzonspor - Vanspor maçı için geri sayım başladı. Papara Park'ta oynanacak oynanacak kritik mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. Bordo-mavililerde hedef Vanspor'u saf dışı bırakıp bir üst tura çıkmak. En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek kupaya uzanan Trabzonspor, bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Peki, "Trabzonspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
TRABZONSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak oynanacak mücadele ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON 2 SEZONUN KUPA FİNALİSTİ
Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.
2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.
9 KEZ KUPAYI KALDIRDI
Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.