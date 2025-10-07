Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da Fatih Tekke etkisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’da Fatih Tekke etkisi!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında yakaladığı performansla teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıcına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:49 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bölümde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 17 puanla lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde milli araya 2. sırada girdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda söz konusu haftalarda 18 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başlangıcına imza attı.

        210 GÜNLÜK ÇALIŞMA MEYVELERİNİ VERİYOR

        Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı’nın ayrılığı ve Şenol Güneş’in görevi bırakmasının ardından Trabzonspor’da Fatih Tekke ile başlayan kabuk değişimi meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerde sezon başında kadroda yapılan köklü değişimle Tekke ve ekibinin 210 günlük yoğun çalışma sürecinin ardından bordo-mavililer sahada istediğini almaya başladı. Trabzonspor, geride kalan 8 haftada elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk sezonunu hatırlatan bir çıkış yakaladı.

        FATİH TEKKE YUVADA KENDİNİ BULDU

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcını bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kayıpsız geçen Trabzonspor, evinde Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalırken, deplasmanda ise Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. 17 puanlı Karadeniz ekibinde Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2.13 puan ortalaması yakaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı