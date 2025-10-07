Trabzonspor’da Fatih Tekke etkisi!

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bölümde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 17 puanla lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde milli araya 2. sırada girdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda söz konusu haftalarda 18 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başlangıcına imza attı.

210 GÜNLÜK ÇALIŞMA MEYVELERİNİ VERİYOR Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı’nın ayrılığı ve Şenol Güneş’in görevi bırakmasının ardından Trabzonspor’da Fatih Tekke ile başlayan kabuk değişimi meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerde sezon başında kadroda yapılan köklü değişimle Tekke ve ekibinin 210 günlük yoğun çalışma sürecinin ardından bordo-mavililer sahada istediğini almaya başladı. Trabzonspor, geride kalan 8 haftada elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk sezonunu hatırlatan bir çıkış yakaladı.