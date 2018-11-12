Ligde uzun süredir başarıya hasret olan ve şampiyonluk mücadelesinin dışında kalan Trabzonspor, bu sezon ilk 8 haftalık bölümde umutlandırdığı taraftarına yeniden hayal kırıklığı yaşattı. İlk 8 haftada topladığı 13 puanla zirvenin 5 puan gerisinde takibi sürdüren ancak taraftarını umutlandıran bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, özellikle son 4 haftada üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla yarışın uzağında kaldı. 12´nci hafta itibariyle topladığı 16 puanla zirvenin 11 puan gerisinde bulunan Trabzonspor´da yeşeren umutlar yerini hayal kırıklığına bıraktı.

SON 8 SEZONDA EN BÜYÜK BAŞARI 6´NCILIK

Bu arada 12´nci haftalar karşılaştırıldığında Trabzonspor´un son 8 sezonda en büyük başarısı 6´ncılık oldu. Son olarak 2010-11 sezonunda 12´nci haftayı 29 puanla zirvede tamamlayan bordo-mavililer, 2011-12 sezonunda 20 puanla 6´ncı, 2012-13 sezonunda 19 puanla 6´ncı, 2013-14 sezonunda 20 puanla 6´ncı, 2014-15 sezonunda 18 puanla 7´nci, 2015-16 sezonunda 17 puanla 9´uncu, 2016-17 sezonunda 12 puanla 14´üncü, 2017-18 sezonunda 16 puanla 11´inci ve bu sezon ise 16 puanla 10´uncu sırada yer aldı.

BAŞARISIZ SONUÇLAR KRİZLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Bordo-Mavili ekipte, ligde son 4 haftada alınan 3 beraberlik ve bir farklı mağlubiyet krizleri de beraberinde getirdi. İlk olarak 11´inci haftada Bursaspor maçında oyundan alınmasıyla başlayan Burak Yılmaz krizinin ardından 12´nci haftada Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0´lık mağlubiyetle teknik direktör Ünal Karaman´ın akıbeti tartışılmaya başlandı. Başarısız sonuçlar karşısında yönetimin de özellikle oyuncular konusunda radikal kararlar alma hazırlığında olduğu kaydedildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3 günlük izine çıkan bordo-mavililerde hazırlıklar yarın başlıyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından 13´üncü hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe´yi konuk edecek olan Trabzonspor, yarın saat 16.00´da Mehmet Ali yılmaz Tesisleri´nde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

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