Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 34 BİN 025 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil %54,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %22,7 ile motosiklet, %12,9 ile kamyonet, %4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 48,8 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde %58,4, minibüste %33,5, otobüste %47,3, kamyonette %62,3, kamyonda %48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette %30,1, özel amaçlı taşıtlarda %97, traktörde ise %5 artış oldu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 45,8 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %45,8 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %49,8, minibüste %29,3, otobüste %45,2, kamyonette %57,3, kamyonda %64,9, traktörde %64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette %2, özel amaçlı taşıtlarda ise %85,8 artış oldu.

Ocak-Şubat döneminde 100 bin 511 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 adet arttı.

ŞUBAT AYINDA 353 BİN 037 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1)yapılan toplam 535 bin 37 adet taşıt içinde otomobil %70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17,1 ile kamyonet, %3,9 ile motosiklet, %3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların %5,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,8 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 adet otomobilin %37,8'i LPG, %37'si dizel, %24,8'i benzin yakıtlı olup, %0,05'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2)otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

ŞUBAT AYINDA 18 BİN 464 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 464 adet otomobilin %15'inin Renault, %14,9'unun Fiat, %11,6'sının Volkswagen, %7,5'inin Hyundai, %6,4'ünün Honda, %5,3'ünün Toyota, %4,6'sının Peugeot, %4,3'ünün Nissan, %4'ünün Dacia, %3,7'sinin Skoda olduğu, %22,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin %40,1'i 1501-1600, %27'si 1401-1500, %17,2'si 1301-1400, %10,3'ü 1300 ve altı, %4,4'ü 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin %54,7'si beyaz, %22,5'i gri, %7,5'i siyah ve %5,4'ü kırmızı iken %10'u diğer renklerdedir.