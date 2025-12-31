Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Trafik Kanunu taslak maddeleri: Yeni Trafik Kanununda hangi cezalar var, ne zaman Meclisten geçecek?

        Yeni Trafik Kanunu maddeleri: Kanuna göre hangi durumlarda ehliyet iptal edilecek?

        Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan Trafik Kanunu, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Caydırıcılığı artırmayı hedefleyen çok sayıda düzenleme içeren kanun teklifinde, ehliyetin geçici ya da kalıcı olarak geri alınması ile yüksek tutarlı para cezaları dikkat çekiyor. İşte, Trafik Kanunu taslak maddelerine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:02
        1

        Yeni Trafik Kanunu’nun yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte, trafikte çok sayıda caydırıcı yaptırımın uygulanması planlanıyor. Düzenleme kapsamında, trafik kurallarına uymayan sürücüler için 370 bin TL’ye kadar para cezası ile ehliyetin iptal edilmesi gibi ağır yaptırımlar öngörülüyor. İşte, Trafik Kanunu maddelerine dair tüm ayrıntılar…

        2

        Ehliyetsiz Araç Kullanımı

        - 40.000 TL ceza

        - Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL

        3

        Cep Telefonu ile Araç Kullanma

        Aynı yıl içinde:

        - Birinci ihlal: 5.000 TL ceza

        - İkinci ihlal: 10.000 TL ceza

        - Üçüncü ihlal: 30 gün ehliyet geri alma

        - 5 yıl içinde tekrarı: sürücü belgesi iptali

        4

        Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri

        - İlk ihlal 5.000 TL, ikincide 10.000 TL, üçüncüde 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

        - Dördüncüde 20.000 TL + 60 gün, beşincide 30.000 TL + 90 gün

        - Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali

        - Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men

        - Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre Denetimi:

        - Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men

        - Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL

        - Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL

        5

        Düğün Konvoyu ve Yol Kapatma

        - Tünel, viyadük, köprü ve otoyolda yol kapatma:

        - 120 gün ehliyet,

        - 120 gün araç trafikten men.

        - Normal yol kapatmada:

        - 60 gün ehliyet + 60 gün araç men

        6

        Motosikletliler

        - Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL, ikincide 5.000 TL, üçüncüde 10.000 TL

        - Korumalı ekipman zorunluluğu ve özel farkındalık kampanyaları

        7

        Ambulansa Yol Vermemek

        - 6.000 TL ceza + 30 gün ehliyet geri alma + araç 30 gün trafikten men

        8

        ‘Dur’ İhtarına Uymama

        - 200.000 TL ceza

        - 60 gün ehliyet geri alma

        - Araç 60 gün trafikten men

        9

        Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:

        - İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

        - İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma

        - Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

        - Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
