Yeni Trafik Kanunu’nun yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte, trafikte çok sayıda caydırıcı yaptırımın uygulanması planlanıyor. Düzenleme kapsamında, trafik kurallarına uymayan sürücüler için 370 bin TL’ye kadar para cezası ile ehliyetin iptal edilmesi gibi ağır yaptırımlar öngörülüyor. İşte, Trafik Kanunu maddelerine dair tüm ayrıntılar…