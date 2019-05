Aile isyan etti

Kaza, geçen yıl Ocak ayında Altındağ Samsun Yolu'nda meydana geldi. Akşam yemeğinden eve dönen Emine Kartal ve dini nikahlı eşi Eyüp Güvercin'in bulunduğu otomobile, sola dönmek için şerit değiştirdikleri sırada, arkadan gelen S.S. yönetimindeki otomobil çarptı.

Otomobilleri takla atarak ters dönen 5,5 aylık hamile Emine Kartal ile Eyüp Güvercin yaralandı. Emine Kartal'a, düşük yapma riski olduğu için ilaç tedavisi uygulandı. Kazadan yaklaşık 1,5 ay sonra ise prematüre doğum yaptım. 1 kilo 4 gram dünyaya gelen Can Eyyüp Kartal'da, kazada annesinin aldığı darbeye bağlı gelişen ve nadir görülen 4,5 santimetre beyin kanaması saptandı. Makineye bağlanan ve sürekli kalbi duran, 98 gün yoğun bakımda kalan, beyninin üçte ikisi gelişmeyen, doktorların 'yaşamaz' dediği Can bebek, şimdi 14 aylık oldu. Can bebek, bu sürede 4 beyin ile 1 göz ameliyatı geçirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İÇİN 'KUSURSUZ' RAPORU'

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda, kaza tespit tutanağında kusurlu bulunan ve kaza sırasında 0.78 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü S.S. hakkında, 'bilinçli taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı. Ankara 26´ınca Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan S.S., alkollü olduğunu, bunun dışında bir suçu olmadığını, çarptığı aracın aniden önüne çıktığını, frene basmasına rağmen çarpmaya engel olamadığın ileri sürdü. S.S.'nin avukatlarının talebi üzerine Ankara Adli Kurumu'nun hazırladığı bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda sürücü S.S.'nin kusursuz olduğu belirtildi.

Oğlunu yaşatmak için mücadele veren Emine Kartal, bilirkişi raporu ile büyük şok yaşadı. Annenin avukatının rapora itiraz etmesi üzerine mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan yeniden rapor alınmasına karar verdi.

'HER ŞEYİMİZİ CAN'A FEDA ETTİK'

Emine Kartal, kaza nedeniyle erken doğum yaptığını, oğlunda, kazaya ve erken doğuma bağlı gelişen çeşitli rahatsızlıklar saptandığını, göz damarlarının gelişmediğini bu nedenle görmediğini, aynı zamanda epilepsi hastası olduğunu söyledi. Emine Kartal, son ameliyatını 3 gün önce olan oğlunu yaşatmak için çok mücadele ettiklerini anlatarak, "Her şeyimizi Can´a feda ettik. 'Yeter ki yaşasın' dedik. Çünkü o bir mucize bebek. Onunu için evimi, arabamı sattım. Yaşamayı tercih ediyor, dünyada kalmak için savaşıyor. Bir günde defalarca kalbi durdu. 2,5 ay nefes almak ne bilmedi. 8 ay sonra ilk kez güldü. Beni daha hiç görmedi. Sadece sesimizi tanıyor. Allah'ın da yardımıyla bunları da aşacağımıza inanıyorum" dedi.

'BİLİRKİŞİ RAPORUYLA ŞOK YAŞADIK'

Emine Kartal, oğlunu yaşatmak için çabalarken davayla ilgilenemediklerini ve bilirkişi raporu ile büyük şok yaşadıklarını söyleyerek, "Kazada hatalı olduğumuzu düşünmediğimiz için avukat bile tutmamıştık. Ancak mahkemenin ikinci duruşmasında gelen bilirkişi raporuyla bir şok daha yaşadık. Benim kimseden maddi bir beklentim yok. Bize arkadan çarpıp, aracımızın takla atmasına neden olan kişi bizden bir özür bile dilemedi. Kaza olduğunda alkollü olduğunu kendisi itiraf etti. Kaza saat 00.30 gibi olmasına rağmen alkol muayenesi sabah saat 08.00 sıralarında yapılmış. Buna rağmen 0.87 promil alkollü çıkmış. Ancak bütün bunlara rağmen bilirkişi raporunda kusurlu olmadığı söylenmiş. Bu nedenle davanın peşini bırakmayacağım. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.