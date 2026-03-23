Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trafikte dehşet! Ailesinin yanında saldırıya uğradı!

        Trafikte dehşet! Ailesinin yanında saldırıya uğradı!

        İzmir'de trafikte dehşet yaşandı. Olayda bir sürücü ailesinin yanında saldırıya uğradı. Kabus anları sürücünün eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinin yanında saldırıya uğradı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü ailesinin yanında saldırıya uğradı. Olay anı sürücünün eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre olay, Bayraklı ilçesindeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

        ARAÇTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir sürücü, diğer araca yöneldi. Sürücü, aracın açık camından içeriye uzanarak direksiyon başındaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

        Bu esnada araçta bulunan sürücünün eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülendiğini fark eden sürücü, bu kez kayıt yapan kadına yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

        Öte yandan, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi de tartışmaya dahil oldu. Görevlinin, diğer aracın sürücüsüne ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerinde yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Asansörde mahsur kaldılar, eve gelince hastanelik oldular

        Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden ve asansörde mahsur kalan bir aile, kendi evlerine dönünce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden aile, binanın asansöründe mahsur kaldı. İçerde bir süre kalan aile kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ziyar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı