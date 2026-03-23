Trafikte dehşet! Ailesinin yanında saldırıya uğradı!

İzmir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü ailesinin yanında saldırıya uğradı. Olay anı sürücünün eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Bayraklı ilçesindeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

ARAÇTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir sürücü, diğer araca yöneldi. Sürücü, aracın açık camından içeriye uzanarak direksiyon başındaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bu esnada araçta bulunan sürücünün eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülendiğini fark eden sürücü, bu kez kayıt yapan kadına yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

Öte yandan, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi de tartışmaya dahil oldu. Görevlinin, diğer aracın sürücüsüne ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerinde yer aldı.