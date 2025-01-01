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        Haberler Bilgi Gündem Trafikte ters yön cezası 2025: Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL?

        Trafikte ters yön cezası 2025: Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL?

        Trafikte uyulması gereken kurallar, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıyor. Bu kuralları ihlal edenler, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenen cezalarla karşılaşıyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı doğrultusunda trafikte ters yön cezası da güncellendi. Peki, trafikte ters yön cezası nedir ve bu yıl ne kadar oldu? İşte yeni yılda bu ceza ile ilgili tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:39
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        Her yıl düzenli olarak güncellenen trafik cezaları, sürücülerin kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla önemli bir caydırıcılık aracı olarak öne çıkıyor. Tüm trafik kuralları gibi bu ceza da sayılı Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. 2025 yılı itibarıyla bu cezanın miktarı, yeniden değerleme oranıyla belirlendi. Peki, ters yön cezası hangi ihlalleri kapsar ve ceza tutarı ne kadardır? İşte 2025 yılı itibarıyla geçerli olan güncel bilgiler...

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        TERS YÖN CEZASI NEDİR?

        Trafikte ters yön cezası, sürücülerin trafik düzenine ve güvenliğine aykırı bir şekilde tek yönlü yollarda ters istikamette araç kullanmaları durumunda uygulanan cezai yaptırımdır. Bu tür bir ihlal, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar.

        Ters yön cezası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-h maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu kuralı ihlal eden sürücülere para cezası uygulanırken, aynı zamanda sürücülerin ehliyetine ceza puanı da işlenir. Bu ceza, sürücülerin tek yönlü yollarda ya da aksine bir işaretin bulunmadığı durumlarda araçlarını ters istikamette sürmeleri durumunda uygulanır.

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        2025 YILINDA TERS YÖN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

        2025 yılında, ters yönde araç sürene 9 bin 267 lira ceza verilecek.

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