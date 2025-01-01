Trafikte ters yön cezası 2025: Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL?

TERS YÖN CEZASI NEDİR?

Trafikte ters yön cezası, sürücülerin trafik düzenine ve güvenliğine aykırı bir şekilde tek yönlü yollarda ters istikamette araç kullanmaları durumunda uygulanan cezai yaptırımdır. Bu tür bir ihlal, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar.

Ters yön cezası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-h maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu kuralı ihlal eden sürücülere para cezası uygulanırken, aynı zamanda sürücülerin ehliyetine ceza puanı da işlenir. Bu ceza, sürücülerin tek yönlü yollarda ya da aksine bir işaretin bulunmadığı durumlarda araçlarını ters istikamette sürmeleri durumunda uygulanır.