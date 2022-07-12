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Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte yine bıçaklı maganda!
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Trafikte yine bıçaklı maganda dehşeti! Kovaladı, lastikleri bıçakladı

Trafikte terör estiren magandalara bir yenisi Antalya'dan eklendi. Trafik tartışmasında eline bıçak alan sürücü, diğer araçtaki 2 kişiyi kovaladı. Trafik magandası şahısların kaçması üzerine bu kez aracın 4 lastiğini de bıçakladı. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı

Trafikte yine bıçaklı maganda!
Trafikte yine bıçaklı maganda!
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İHA

Antalya'da, trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçaklaya kovalayan sürücü, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Araçlarından inen sürücülerden biri yerdeki bıçağı alıp 2 kişiyi kovaladı. Şahıslar kaçarken elinde bıçak olan şahıs, kaçan şahısların aracının 4 lastiğini de bıçakladı.

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