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Trafikte yine bıçaklı maganda!

Trafikte yine bıçaklı maganda! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçaklaya kovalayan sürücü, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Araçlarından inen sürücülerden biri yerdeki bıçağı alıp 2 kişiyi kovaladı. Şahıslar kaçarken elinde bıçak olan şahıs, kaçan şahısların aracının 4 lastiğini de bıçakladı.