Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Trakya Üniversitesi'nin tarihi tren garına ücretli giriş kararı yargıdan döndü

        Trakya Üniversitesi'nin tarihi tren garına ücretli giriş kararı yargıdan döndü

        Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde Lozan Anıtı, tarihi tren garı ve kara tren lokomotifinin bulunduğu alana ücretli giriş uygulaması yargı kararıyla durduruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ücretli giriş kararı yargıdan döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Barosu tarafından açılan dava sonucunda Edirne Bölge İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi Senatosu'nun Karaağaç Yerleşkesi için aldığı ücretli giriş kararını hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında, söz konusu uygulamanın gecikmesinde sakınca bulunan bir durum oluşturduğuna da dikkat çekildi.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç, Karaağaç Yerleşkesi'nin tarihi ve toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Karakoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olan Lozan Antlaşması'nın simgesi niteliğindeki Lozan Anıtı'nın da yer aldığı alanın ücretli hale getirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, "Bu alanı gezmek isteyen öğrencilerimiz, yurttaşlarımız ve Edirne'ye gelen misafirlerimiz ücret ödemek zorunda bırakılmıştı. Oysa tarih bilincinin ve toplumsal farkındalığın güçlenmesi için bu tür alanların ücretsiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin bu alanlardan serbestçe faydalanabilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

        Edirne Barosu yönetimi ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi nezdinde dava açtıklarını belirten Karakoç, mahkemenin üniversite yönetiminin kararını hukuka aykırı bularak, yürütmeyi durdurduğunu söyledi.

        Uzun süredir devam eden uygulama kapsamında Karaağaç Yerleşkesi'ne girişlerde öğrencilere 40 TL, yerli ziyaretçilere 80 TL, yabancı turistlere ise 120 TL ücret uygulandığı, yalnızca pazartesi günleri girişlerin ücretsiz olduğu öğrenildi. Mahkeme kararıyla birlikte Karaağaç Yerleşkesi'ndeki ücretli giriş uygulaması şimdilik durdurulmuş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları