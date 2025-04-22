İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tramvayın çarpması sonucu yaralandı
İstanbul'un Fatih ilçesi Haseki'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma K.'ye (52), seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi..png
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Yolcular tramvaylardan inerek yürüdü..png
Tramvay seferleri daha sonra normale döndü.