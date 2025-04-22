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        İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı

        İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tramvayın çarpması sonucu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:24
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        Tramvayın çarptığı kadın yaralandı
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        İstanbul'un Fatih ilçesi Haseki'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma K.'ye (52), seyir halindeki tramvay çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

        Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Yolcular tramvaylardan inerek yürüdü.

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        Tramvay seferleri daha sonra normale döndü.

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