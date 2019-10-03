Günlük beslenmede hazır gıdaların varlığı oldukça yüksek miktarda bulunuyor. Ara öğünde atıştırılan bisküvi, kraker gibi atıştırmalıklar, dondurulmuş hazır gıdalar, çikolatalar ve daha sayılabilecek onlarca ürün, raf ömrü uzasın diye trans yağ içermektedir.

Trans yağın tehlike arz etmesinin nedeni ise; Bitkisel yağa hidrojen eklenerek gıdalarda kullanılmasıdır. Bu işlem kandaki kötü kolesterolü yükseltip, iyi kolesterolü de düşmesine neden olmaktadır. Bu da kalp krizi riskini, felç ve damar tıkanıklığı riskini oldukça yüksek oranda tetiklemektedir.

Trans yağın oluşturduğu kolesterol dengesindeki anormal değişim yüzünden, vücut trans yağı doymuş yağ olarak algılamaktadır.

Hazır gıda üreticileri, piyasaya sürdükleri gıdalarda trans yağ kullanmalarının en geçerli nedeni; ürünün raf ömrünü uzatmaktır.

Alınan hazır gıdaların ambalajlarında bulunan içerik bölümünde, trans yağı masumlaştırılmaya çalışılarak, hidrojene nebati yağ ve ya hidrojene bitkisel yağ olarak da yazılabiliyor. Bu tip gıdalar tüketilirken, trans yağı içermeyenleri tüketmeye özen göstermek, sağlığımız için çok önemlidir.

Trans yağın uzun vadede oluşan zararları hayati tehlike oluşturabilecek boyutlardadır.

Kötü kolesterol olan LDL’nin kanda yeteri kadar taşınmaması, damar çeperlerinin etrafında birikmesine yol açar. HDL adı verilen iyi kolesterolde bu kanda biriken kötü kolesterolü karaciğere taşıyarak, damarların tıkanmasına yol açar. Beyin, kalp ve diğer tüm organlara yeteri kadar kan akışı sağlanmaması durumunda beyin kanaması, felç, kap krizi gibi hayati risk taşıyan bir çok hastalık oluşabilir.

Trans Yağın Tetiklediği Hastalıklar Nelerdir?

Damarlarda oluşan tıkanıklarla beraber, oluşması muhtemel hastalıklar; Obezite, Karaciğer hastalıkları, alzheimer, diyabet, kanser, Kısırlık (kadınlarda),ve majör depresyondur.

Sağlıklı beslenmenin en temel kuralı, doğan besinler tüketmektir. Hazır gıda tüketilirken de içindekiler bölümünü okuyarak, trans yağ içermeyen gıdalar tercih edilmelidir.