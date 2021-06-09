2021-2022 yaz transfer sezonu için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği yaz transfer sezonu için gözler TFF'ye çevrilmiş durumda...
2021 2022 transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.
TFF 9 HAZİRAN İTİBARİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA SÖZ KONUSU TARİHLERE +1'ER HAFTA DA EKLENDİĞİNİ DUYURDU
Süper lig yeni sezon ne zaman?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek.
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