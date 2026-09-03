2026-2027 sezonunda mücadele edecek Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminde kadrolarını şekillendirmeye devam ediyor. Birçok kulüp yeni transferlerini açıklarken, taraftarlar transfer sezonunun sona ereceği tarihi araştırıyor. TFF tarafından yayımlanan transfer ve tescil dönemi takvimiyle birlikte yaz ve ara transfer dönemlerinin tarihleri belli oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Süper Lig yaz transfer dönemi son gün ne zaman? İşte transfer dönemine ilişkin ayrıntılar... TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra kulüpler, ikinci transfer ve tescil dönemi başlayana kadar yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek. 2026-2027 YAZ TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ TFF tarafından açıklanan takvime göre yaz transfer döneminin tarihleri şöyle: Başlangıç: 22 Haziran 2026 Bitiş: 4 Eylül 2026 Bu süreçte Süper Lig, 1. Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler transfer işlemlerini tamamlayabilecek. KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2026-2027 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarını bu tarihler arasında güçlendirebilecek.