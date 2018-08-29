Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde kavga anonsu yapılması üzerine olay yerine gitti. Yerde yatan ve travesti olduğu belirtilen kişi, kendisine yardım etmek için eğilen polis memurunun kafasına sert bir cisimle vurdu.

Arkadaşlarının baygınlık geçirdiğini gören diğer polisler, olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi. Bu sırada ekipler, travesti İdil Şahin ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Tayyar Demircioğlu'nu gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapılan polis memuru, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki şüpheli Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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