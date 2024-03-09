Treat Williams'ın ölümüne yol açan Vermont sürücü Ryan Koss,suçunu kabul etti
ABD'li oyuncu Treat Williams, geçirdiği kaza sonucunda 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Williams'ın ölümüne yol açan Ryan Koss, ölümle sonuçlanan ihmalkâr araç kullanımı suçunu kabul etse de hapis cezası almayacak
'1941', 'Hair', 'Everwood' gibi yapımlarla tanınan ve Hollywood'da bir çok yapımda yer alan 71 yaşındaki Treat Williams, ABD'nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Treat Williams’ın kazadan sonra ambulans helikopteriyle New York’a götürülmüş fakat burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Yargıç, Williams’a çarpan aracın sahibi 35 yaşındaki Ryan Koss'a bir yıl ertelenmiş hapis cezası verildi ve denetimli serbestliğin bir parçası olarak ehliyeti bir yıllığına iptal edilecek ve kabahat suçlamasıyla ilgili topluluk onarıcı adalet programını tamamlaması gerekecek.
"O FARKLI BİR İNSANDI"
Williams'ın 32 yaşındaki oğlu Gill Williams, babasının ceketini giydi ve kazadan önce tanıştığı Koss ile doğrudan konuştu. "Aylarımı acı verici olabileceğini söyleyebileceğim her şeyi kafamdan geçirerek geçirdim ve bunu yapmak istemiyorum Kendim için, ailemin iyileşmesi için, hayatıma devam edebilmem için yeni bir insan olmam gerektiğini biliyorum çünkü o gün bana vurdun ve o gün beni bir şekilde öldürdün" ifadelerini kullandı. "O farklı bir insandı çünkü şimdi babamın kaybıyla uğraşmak zorunda olan, olağanüstü bir insan olan, gerçekten olağanüstü bir insan olan, yaşayacak çok fazla hayatı olan ve yapacak pek çok inanılmaz şeyi olan kişi, bir insandı. Yeni bir insan olmadan nasıl başa çıkacağımı bilmediğim bir yük.” diye ekledi.
"O GÜN İHMALKAR VE BECERİKSİZDİN"
Gill Williams, bu yeni insan olmanın bir parçasının da Koss'u affetmek olduğunu söyledi. Mahkemeye gelmesi gerektiğini hissettiğinde söyledi, "ve sadece seni affettiğimi ve senin de kendini affedeceğini umduğumu söyle. Ve ben senin hapse girmeni istemiyorum biz dava açmadık hiçbir gerçek yankının olmadığı gerçeğiyle başa çıkmak çok zor, biliyorsun, öyle hissettirmiyor ama ne olurdu? Biliyorsun hiçbir şey babamı geri getirmeyecek." diye devam etti. Koss'un kazaya neden olmak istemediğini kabul etti."Bakmıyordun, o gün ihmalkar ve beceriksizdin ve bu benim buna olan kızgınlığım kadar, çünkü bunu yapmak istemediğini biliyorum" dedi.
"ÖZÜR DİLEMEK VE BU TRAJİK JAZANIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEK İÇİN BURADAYIM"
Gill Williams'ın sözlerinden sonra Ryan Koss, Mahkemeye "Özür dilemek ve bu trajik kazanın sorumluluğunu üstlenmek için buradayım" dedi. Ve Treat Williams'ın ailesi ve hayranlarına özür diledi ve başsağlığı diledi. Koss, "Bu kazanın, karşıdan gelen bir motosikletin arabamla çarpışmasının önünde sola dönüş yapmam nedeniyle meydana geldiğini ve bunun olmasını önlemenin benim sorumluluğum olduğunu kabul etmek için buradayım ve bunun için gerçekten üzgünüm." Koss ayrıca Treat Williams'ın karısı Pam, oğlu Gill ve kızı Ellie'ye de hitap etti.
"HAYATLARIMIZ ASLA AYNI OLMAYACAK"
Duruşmaya katılmayan Williams'ın eşi Pam ve kızı Ellie Williams'ın ifadeleri yüksek sesle okundu. Pam Williams açıklamasında, "Hayatlarımız asla aynı olmayacak, ailemiz parçalandı ve doldurulması mümkün olmayan büyük bir boşluk var" diye yazdı. Kızı Ellie Williams, açıklamasında şu anda Koss'u affedemeyecek kadar kızgın ve incindiğini ancak gelecekte bunu umduğunu yazdı.
Richard Treat Williams'ın yaklaşık 50 yıllık kariyeri, 'Everwood' dizisi ve 'Hair,' filmindeki başrolleri içeriyordu. 'Kartal İndi', 'Şehrin Prensi' ve 'Bir Zamanlar Amerika'da' filmleri de dahil olmak üzere 120'den fazla televizyon ve filmde rol aldı.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Depo, Avalon, Shutterstock