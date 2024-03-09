Treat Williams'ın ölümüne yol açan Vermont sürücü Ryan Koss,suçunu kabul etti

"O FARKLI BİR İNSANDI"

Williams'ın 32 yaşındaki oğlu Gill Williams, babasının ceketini giydi ve kazadan önce tanıştığı Koss ile doğrudan konuştu. "Aylarımı acı verici olabileceğini söyleyebileceğim her şeyi kafamdan geçirerek geçirdim ve bunu yapmak istemiyorum Kendim için, ailemin iyileşmesi için, hayatıma devam edebilmem için yeni bir insan olmam gerektiğini biliyorum çünkü o gün bana vurdun ve o gün beni bir şekilde öldürdün" ifadelerini kullandı. "O farklı bir insandı çünkü şimdi babamın kaybıyla uğraşmak zorunda olan, olağanüstü bir insan olan, gerçekten olağanüstü bir insan olan, yaşayacak çok fazla hayatı olan ve yapacak pek çok inanılmaz şeyi olan kişi, bir insandı. Yeni bir insan olmadan nasıl başa çıkacağımı bilmediğim bir yük.” diye ekledi.