Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürpriz kovalıyor. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın başlama saati ve muhtemel 11'leri...