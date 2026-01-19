Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde 29 puan toplayan siyah beyazlılar, 5. sırada yer alıyor. Öte yandan 15 puanla düşme hattında bulunan Kayserispor, 16. basamakta bulunuyor. Zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, evinde Kayserispor'u yenerek puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürpriz kovalıyor. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın başlama saati ve muhtemel 11'leri...
BEŞİKTAŞ- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Kayserispor maçı 19 Ocak Pazartesi (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR'A LİGDE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.
Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 4 karşılaşmada ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Ersin, Gökhan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Orkun, Kartal, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham