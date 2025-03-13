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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:51
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        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, yarın, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, yarın akşam Antalyaspor'u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise haftayı BAY geçecek.

        Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

        Yarın

        20.30 Galatasaray - Antalyaspor

        15 Mart Cumartesi

        13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

        16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

        20.30 Başakşehir - Trabzonspor

        20.30 Konyaspor - Beşiktaş

        16 Mart Pazar

        13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK

        16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor

        16.00 Göztepe - Eyüpspor

        20.30 Fenerbahçe - Samsunspor

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