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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının müsabaka programını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:43
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        31. haftanın programı açıklandı!
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        TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.

        Süper Lig'de 31. haftanın programı şu şekilde:

        2 Nisan Salı

        17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

        20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

        20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

        20.30 Galatasaray - Hatayspor

        3 Nisan Çarşamba

        17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

        20.30 Kayserispor - Kasımpaşa

        20.30 Konyaspor - Trabzonspor

        20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

        4 Nisan Perşembe

        20.30 Samsunspor - Pendikspor

        20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş

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