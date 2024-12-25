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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:07
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        Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 5 haftasındaki maç programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:

        18. hafta

        3 Ocak Cuma:

        20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        4 Ocak Cumartesi:

        13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

        16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

        20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        5 Ocak Pazar:

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        13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

        19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

        19. hafta

        11 Ocak Cumartesi:

        13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

        16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

        19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)

        12 Ocak Pazar:

        13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)

        19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)

        19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

        13 Ocak Pazartesi:

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

        20. hafta

        17 Ocak Cuma:

        20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

        18 Ocak Cumartesi:

        13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

        16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

        19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

        19 Ocak Pazar:

        13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

        20 Ocak Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

        21. hafta

        24 Ocak Cuma:

        20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        25 Ocak Cumartesi:

        13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)

        19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

        26 Ocak Pazar:

        13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

        16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

        16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

        27 Ocak Pazartesi:

        20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        22. hafta

        31 Ocak Cuma:

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        1 Şubat Cumartesi:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

        16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

        19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

        2 Şubat Pazar:

        13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

        16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

        19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

        3 Şubat Pazartesi:

        20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

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