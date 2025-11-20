Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig: Galatasaray- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray eksik oyuncular listesi

        Galatasaray- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Hatırlanacağı üzere sarı kırmızılılar son oynadığı Kocaelispor karşılaşmasını 1-0 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini almıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde üç puan peşinde! Peki, Galatasaray- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:02
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliğini'ni konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray- Gençlerbirliği maçının başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta alan sarı-kırmızılılar, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlübiyet elde etti. Peki, Galatasaray- Gençlerbirliği maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Gençlerbirliği maçı 22 Kasım Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY EKSİK OYUNCULAR LİSTESİ

        Yunus Akgün - Kasık fıtığı

        Osimhen - Arka adale

        Kaan Ayhan - Kasık gerilmesi

        Berkan Kutlu - Uyluk kası gerilmesi

        5

        GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

        Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi.

        Milli takımlarından bugün dönecek Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

        6

        GALATASARAY'DA GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.

        Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

