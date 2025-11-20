Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliğini'ni konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray- Gençlerbirliği maçının başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta alan sarı-kırmızılılar, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlübiyet elde etti. Peki, Galatasaray- Gençlerbirliği maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...