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Trendyol’un deprem bölgesine yardımları

Sanal alışveriş platformu Trendyol’un, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kendi kaynakları ve seferberlik kapsamında elde ettiği gelirlerle bölgeye ulaştırdığı yardımlar 600 milyon TL’yi geçti

Trendyol’un deprem bölgesine yardımları
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgedeki depremzedeler için yardım seferberliğine katılan firmalardan biri de Trendyol oldu.

Trendyol’un kendi kaynaklarından yaptığı yardımların 300 milyon TL’yi aştığı ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satılan temel ihtiyaç ürünleri ve sivil toplum kuruluşlarının dijital destek kartlarından elde edilen gelirle bölgeye katkının da 300 milyon TL’yi aştı. Böylece Trendyol’un deprem yardımları 600 milyon TL’yi geçmiş oldu.

Trendyol ayrıca ölgedeki satıcılarının henüz vadesi gelmemiş 421 milyon TL’lik hakedişlerini depremden sonra ödedi. Bölgedeki çalışanlarına 18 milyon TL, lojistik iş ortaklarına 19 milyon TL deprem yardımı yapan Trendyol, afet bölgesine 58 tır ve 10 kargo uçağıyla, 2 milyon adedin üzerinde ekipman ve temel ihtiyaç malzemesini AFAD koordinasyonunda ulaştırdı.

1.300 gönüllü Trendyol kuryesi, 1.100 ticari araç ve motosikletleriyle de deprem bölgesindeki çalışmalara katkıda bulunuyor.

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