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Trendyol'un deprem bölgesine yardımları

Trendyol,Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına ilk günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm maddi olanaklarımız, lojistik imkanlarımız ve insan kaynağımızla AFAD, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerle koordinasyon halinde bölgedeki yardım çalışmalarına aktif katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol'un deprem bölgesine yardımları
AA

Trednyol, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye yaptıkları yardımlara ilişkin başta kendi kaynakları olmak üzere, paydaşlarıyla el ele vererek afet bölgesine ulaştırdıkları yardımların 400 milyon TL’yi aşarak devam ettiğini bildirdi.

Trendyol, 40 tır ve 10 kargo uçağı ile deprem felaketinin gerçekleştiği ilk günden bu yana kendi kaynaklarımızla 187 bin kumanya, 2 bin 400 jeneratör, 52 ton su, 105 bin 800 kuru gıda-konserve, 45 bin ekmek, 30 bin adet battaniye, 1826 akülü elektrikli kırıcı, 100 hilti, 3 bin 900 benzinli ağaç testeresi, 7 bin 700 adet ısıtıcı ve gazlı soba, 75 bin adet iş eldiveni, 2 bin 100 iş ayakkabısı, 28 bin adet yetişkin ve çocuk botu, 91 bin adet kadın, erkek, çocuk kıyafeti, 1800 yağmurluk ve mont, 50 bin paket çay, 125 bin atıştırmalık gıda, 5 bin powerbank, akü ve şarj cihazı, 18 bin çocuk bezi, 5 bin 500 bebek maması, 12 bin hijyenik ped, 12 bin 400 adet ıslak mendil, 19 bin hijyen malzemesini depremzedelere ulaştırdı.

Bölgede yer alan ve depremde hasar görmemiş tüm Trendyol Express depo, aktarma merkezi ve şubelerini acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirildi.

Tüm Türkiye’den toplanan temel ihtiyaç, gıda ve yardım malzemelerini ilk günden itibaren Trendyol Express ve Trendyol GO’nun bölgedeki 600 araçlık lojistik ağı ve 700 kişilik gönüllü saha ekibiyle depremzedelere ulaştırdıklarını belirten şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Yemek aracılığı ile afet bölgesinde, 1 milyon kişilik sıcak yemek, temel ve hazır gıda dağıttık. Bölgedeki seyyar mutfaklara sürekli malzeme tedariği sağlıyoruz. Daha fazla kişiye sıcak yemek tedarik edebilmek için afet bölgesindeki illerde seyyar mutfak kurulumlarımız devam ediyor. Ek olarak çalışanlarımızın, kuryelerimizin ve satıcılarımızın dayanışmasıyla toplanan gıda, battaniye, kışlık kıyafet ve diğer yardım malzemelerinden oluşan 1000 koliyi bölgeye ulaştırdık.

1,2 milyon müşterimiz, Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği butiği destek ürünleri ve sivil toplum kuruluşlarının dijital destek kartlarını satın alarak desteklerini platformumuz aracılığıyla afet bölgesine ulaştırdı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına ilk günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm maddi olanaklarımız, lojistik imkanlarımız ve insan kaynağımızla AFAD, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerle koordinasyon halinde bölgedeki yardım çalışmalarına aktif katkı sağlıyoruz.

Ülkece yaşadığımız bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağımıza inancımızla, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

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