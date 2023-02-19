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Trendyol'dan ‘Siparişin Umut Olsun’ programı

Trendyol afet bölgesinde bulunan 20 binin üzerindeki yerel üretici, satıcı ve esnafa katkıda bulunmak için 'Siparişin Umut Olsun' programını hayata geçirdi

Trendyol'dan ‘Siparişin Umut Olsun’ programı
HABERTURK.COM

Trendyol'un yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla hayata geçirdiği programla, bölgede faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünleri tek çatı altında toplandı. Siparişin Umut Olsun programında yer alan satıcılardan komisyon ücreti alınmayacağı, tanıtım desteklerinin de verileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Trendyol GO bünyesindeki, afet bölgesinde faaliyet gösteren 3.200 yerel market, restoran ve esnaftan da platform komisyonu alınmayacak. Programla, afet bölgesindeki işletmelere destek olmak isteyen müşterilerin de bu satıcılara kolaylıkla erişmesi hedefleniyor. Program kapsamında, bölgede yer alan ve henüz Trendyol’da satıcı olmayan işletmelere de, teknoloji eğitim başta olmak üzere destek sağlanacağı bildirildi

Trendyol’un afet bölgesine bugüne kadar kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği ve ek olarak paydaşlarıyla birlikte yaptığı yardımların 600 milyon TL’yi aşarak devam ettiği açıklanmıştı. Trendyol bünyesindeki 1.300 kurye gönüllü olarak, 1.100 ticari araç ve motosikletlerle sahadaki yardım çalışmalarına destek veriyor.

Saha çalışmalarını AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kordinasyonunda yürüten Trendyol, Adana, Gaziantep ve Kayseri’deki 3 ana deponun yönetiminde görev üstleniyor. Bugüne kadar, 2 milyon kişilik sıcak yemek ve temel gıdayı deprem bölgesine ulaştıran Trendyol, bölgedeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile de günlük 120.000 kişilik sıcak yemek çıkarıyor. Ayrıca earthquake.trendyol.com, yurt dışındaki kişi ve kurumların, bölgeye destek olabilecekleri ilk dijital platform Trendyol tarafından hayata geçirildi. Bu site üzerinden de şimdiye kadar 70’ten fazla ülkenin vatandaşları, afet bölgesine destek verdi.

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