Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet maç sonrasında açıklamalar yaptı ve geri dönüşle ilgili konuştu.

Trabzonspor'un önemli bir rakip olduğunu dile getiren Mısırlı yıldız, "Önemli bir puan aldık. Hem güçlü bir takıma karşı oynadık hem de önemli bir geri dönüş gerçekleştirdik. 2-2'lik skordan hem mutlu hem mutsuz olduğumuzu söyleyebilirim çünkü son dakikalarda galibiyeti kaçırdık. Önümüzdeki maçlarda daha fazla şey göstereceğiz" dedi.

Geri dönüşle ilgili de konuşan Trezeguet, "Devre arasında başkan bizi arayarak motive edici bir konuşma gerçekleştirdi. İkinci yarıya bu motivasyonla çıktık. Hocamız da çok yakın zamanda sağlığına kavuşacak ve aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mısırlı yıldız, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı forma giydiği dördüncü maçta yedinci gol katkısını yaptı.