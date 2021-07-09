Kasırga New York'a yaklaşıyor! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan tropikal kasırga Elsa New York'a yaklaşıyor. Kuvvetli rüzgârların sahile doğru ilerlemeye devam ederken daha da güçlendiği ifade edildi.

New Jersey'den Massachusetts'e kadar fırtına uyarıları verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Elsa'nın güneydoğu Virginia ve güney Maryland'de şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olacağını söyledi.

Öte yandan New York'ta bazı yollar ve bir metro istasyonunu su bastı. Metro istasyonundan, paylaşılan videoda su seviyesinin bel yüksekliğine ulaştığı görüldü.

FLORIDA'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tropikal kasırga Elsa, ABD'nin Florida eyaletinde en az bir kişinin ölümüne yol açtı. Kasırga ayrıca Georgia eyaletinde Kings Bay Donanma Denizaltı Üssü yakınında bir karavan parkını vurdu.

Parkta yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bölgede bazı binalar hasar gördü. Elsa'nın ilerlediği güzergahta 35 bin ev ve iş yerinde de elektrik kesintisi yaşandı.

Elsa'nın Georgia'nın ardından sırasıyla Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği ve cumaya kadar da ABD’nin kuzeydoğusundan ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.