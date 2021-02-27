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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Troya Antik Kenti'nin Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın konuşmacı olarak katıldığı programda kent siyasal ve kültürel tarihinin yanı sıra büyük öneme sahip arkeolojik buluntuları ışığında tüm detaylarıyla ele alındı.

Roma ve Yunan mitolojisinde de büyük üne sahip olan ve Troya kentinde geçen Troya Savaşı ve savaşın önemli isimleri hakkında da bilgi paylaşan Prof.Dr. Aslan, bunların efsaneden ileriye geçemediğini çünkü Troyalılar hakkında yazılı bir kaynak bulunmadığını dile getirdi. İki yüz yıldır Troya antik şehrinde incelemelerde bulunan arkeologların bölgeyi nasıl ortaya çıkardığını aktaran Prof.Dr. Aslan, M.S. 5. yüzyılda yaşanan deprem ve sel felaketleri sebebiyle şehrin denizi erişiminin kesildiğini ve zamanla terk edildiğini belirtti.

Konferans, uzun bir çalışmanın ürünü olan ve arkeolojik kazılarla elde edilen parçaların yer aldığı Troya Antik Müzesi tanıtım videosu ile sona erdi.