Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle - TRT 1 frekans bilgileri

        TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranında

        TRT 1 canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2024-2025 sezonu bugün oynanacak 6 müsabakayla start alacak. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Milan Liverpool'u konuk ederken son şampiyon Real Madrid ise Stuttgart'ı ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 09:09 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu başlıyor. Devler Ligi’nde bugün 6 karşılaşma oynanacak. Young Boys-Aston Villa maçı ve Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Young Boys-Aston Villa maçı ve Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PERDE AÇILIYOR!

        Geceni̇n i̇lk maçlarından bi̇ri̇nde Juventus i̇le PSV Ei̇ndhoven kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, saat 19.45’te başlayacak.

        19.45'te başlayacak bi̇r di̇ğer karşılaşmada Young Boys, Aston Vi̇lla'yı konuk edecek.

        Bayern Müni̇h, sahasında Di̇namo Zagreb'i̇ konuk edecek. Mücadele, saat 22.00’de başlayacak.

        Geceni̇n en kritik maçlarından bi̇ri̇si̇ Mi̇lan i̇le Li̇verpool arasında oynanacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

        Mi̇lli̇ futbolcu Arda Güler'i̇n formasını gi̇ydi̇ği̇ son şampi̇yon Real Madri̇d de sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak.

        22.00'de başlayacak bi̇r di̇ğer maç i̇se Sporti̇ng Li̇zbon i̇le Li̇lle arasında oynanacak.

        3

        2 MAÇ TRT 1'DEN TAKİP EDİLECEK!

        19.45’te başlayacak Young Boys-Aston Villa maçı ve 22.00’de başlayacak Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Diğer 4 karşılaşma ise tabii platformundan izlenebilecek.

        4

        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki linkler aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirsiniz.

        https://www.trt1.com.tr/

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        5

        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        6

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI | 17 EYLÜL SALI

        05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.00 Şehirden Uzakta

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        15.25 Gönül Dağı

        18.40 İddiaların Aksine

        18.45 Ana Haber

        19.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Young Boys-Aston Villa"

        22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bayern Münih-Dynamo Zagreb"

        00.15 Kara Ağaç Destanı

        03.25 Gönül Dağı

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Bisiklet tamircisi müşterisini tornavida ile yaraladı
        Bisiklet tamircisi müşterisini tornavida ile yaraladı
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş