Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. AZ Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 23.00'te başlayacak. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans ve uydu ayarları temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle!