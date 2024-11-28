İSRAİL TAKIMLARIYLA 7. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlı ekip, İsrail ekipleriyle Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha önce Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile toplam 6 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Maccabi ile ilk kez 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2, sahasından da 5-1 galip geldi. Hapoel Beer Sheva ile ise 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda oynayan siyah-beyazlılar, dış sahada 3-1, evinde de 2-1 kazandı. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Haifa rakip olan Kartal, İstanbul’dan 1-1, İsrail’den de golsüz beraberlikle ayrıldı.