Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransıza temsilcisi Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak. Lyon - Beşiktaş maçı TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. BJK Avrupa Ligi maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 24 Ekim TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT Spor izle ekranı ve frekans bilgileri ile Lyon - Beşiktaş maçı izle!