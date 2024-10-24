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        Haberler Bilgi Spor TRT SPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ HD (BJK Avrupa Ligi maçı izle) | TRT Spor canlı yayın ekranı ile Lyon - Beşiktaş maçı izle!

        TRT Spor canlı izle: TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Lyon - Beşiktaş maçı canlı izle

        TRT Spor canlı izle ekranı BJK Avrupa Ligi maçı için araştırılmaya başlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak Lyon - Beşiktaş maçı canlı yayın TRT Spor üzerinden takip edilecek. BJK Avrupa Ligi maçı TRT Spor izle ekranı ile şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT Spor canlı yayın izle linki ile Lyon - Beşiktaş maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:27
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransıza temsilcisi Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak. Lyon - Beşiktaş maçı TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. BJK Avrupa Ligi maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 24 Ekim TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT Spor izle ekranı ve frekans bilgileri ile Lyon - Beşiktaş maçı izle!

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        LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.

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        LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Lyon - Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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        24 EKİM TRT SPOR YAYIN AKIŞI

        10:00 Spor Bülteni

        11:00 Spor Manşet

        12:30 Gün Ortası

        13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

        14:00 Spor Stüdyosu

        15:45 Avrupadan Futbol

        16:00 Gündem Futbol

        17:30 Dünyadan Spor

        18:00 Spor Merkezi

        19:00 Maç Özel

        22:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş

        22:45 Maç Özel

        23:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş

        00:00 Maç Özel

        01:45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Manchester United

        03:30 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş

        05:15 UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Karşılaşması Nk Celje

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        TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

        TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

        Digiturk: 86

        D-Smart: 86

        Tivibu: 85

        Kablo TV: 911

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