TRT Spor canlı izle: TRT Spor canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Lyon - Beşiktaş maçı canlı izle
TRT Spor canlı izle ekranı BJK Avrupa Ligi maçı için araştırılmaya başlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak Lyon - Beşiktaş maçı canlı yayın TRT Spor üzerinden takip edilecek. BJK Avrupa Ligi maçı TRT Spor izle ekranı ile şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT Spor canlı yayın izle linki ile Lyon - Beşiktaş maçı izle…
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransıza temsilcisi Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak. Lyon - Beşiktaş maçı TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. BJK Avrupa Ligi maçı TRT Spor canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 24 Ekim TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT Spor izle ekranı ve frekans bilgileri ile Lyon - Beşiktaş maçı izle!
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Lyon - Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
24 EKİM TRT SPOR YAYIN AKIŞI
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Avrupadan Futbol
16:00 Gündem Futbol
17:30 Dünyadan Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Maç Özel
22:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş
22:45 Maç Özel
23:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş
00:00 Maç Özel
01:45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Manchester United
03:30 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş
05:15 UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Karşılaşması Nk Celje
TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
Digiturk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911