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        Haberler Bilgi Spor TRT Tabii ücretli mi, maçlar nasıl izlenir, şifreli mi, nereden üye olunur? TRT Tabii frekans bilgileri nedir? TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme

        TRT Tabii ücretli mi, nasıl maç izlenir? TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Eylül Perşembe maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları TRT 1 ve Tabii platformunda izleyici ile buluşacak. Bu kapsamda TRT 1 frekans bilgileri ve Tabii platformu üyeliğine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, TRT Tabii ücretli mi, nasıl üye olunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:19
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        Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT 1 ve Tabii platformunda canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Devler Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni televizyon ekranlarında takip eden izleyiciler TRT 1 canlı yayın izleme linkini araştırmaya başladı. Peki, TRT Tabii ücretli mi, nasıl üye olunur? İşte TRT 1 canlı izle ekranı...

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        TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

        TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli oldu.

        Türkiye'nin dijital platformu Tabii, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneğiyle reklamsız olarak hizmet verecek. Tabii Premium üyelik zengin içerik ve yepyeni özellikler sunacak.

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        TABİİ PREMİUM FİYATI NE KADAR?

        Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii’nin Premium paketi kullanıma açıldı.

        tabii Premium’a geçmek istemeyenler, TRT’nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına, reklamlı olarak erişmeye devam edecek.

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        TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

        Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        TABİİ ÜYELİK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Tabii üzerinden TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirsiniz.

        TABİİ ÜZERİNDEN TRT 1 CANLI EKRAN İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

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