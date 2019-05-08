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Trump 10 yılda 1 milyar dolar zarar etmiş!

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 1985-1994 yılları arasında 1.1 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı. Bu durum başkan adaylığını açıkladığından beri ne kadar başarılı bir iş insanı olduğunu vurgulayan Trump’ın imajını sarstı. Trump söz konusu 10 yılın 8’inde vergi ödemedi.

Donald Trump

Sık sık ne kadar başarılı bir iş insanı olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu iddiasını zayıflatacak yeni belgeler ortaya çıktı. ABD vergi dairesi IRS’in verilerine göre 1985-1994 arasında Donald Trump 1.1 milyar dolar zarar etti. New York Times’ın bildirdiğine göre bu zarar, Trump’ın söz konusu dönemde ABD’nin en çok para kaybeden vergi mükellefi unvanını kazanmasına yol açtı.

8 YIL VERGİ ÖDEMEDİ

Yayımlanan veriler, Donald Trump’ın ana işi olan emlakta sadece 1990 ve 1991 yıllarında 500 milyon dolar zarar etti. Trump’ın 1985-1994 arasındaki zararı o kadar yüksekti ki söz konusu 10 yılın 8’inde herhangi bir vergi ödemedi. Bu veriler herhangi bir skandala veya suça işaret etmiyor. Sadece Trump’ın bu dönemlerde başarısız şirketlere sahip olduğunu gösteriyor.

'BAŞARISINA' OY VERİLİYOR

Ancak Donald Trump gerek seçim döneminde gerekse başkan seçildikten sonra sürekli en güçlü özelliğinin ‘çok iyi pazarlık yapan başarılı bir iş adamı’ olmak olduğunu ifade etti. Hatta yapılan anketlerde kendisine oy verenlere neden oy verdikleri sorulduğunda “Şirketini yönettiği şekilde ABD’yi de yönetmesini istiyorum” cevabı hep ilk sırada çıktı. Yani Trump’a oy verenler fikirlerinden önce ‘başarısına’ oy verdi.  Bu sebeple ismini ilk olarak ABD ve dünyaya duyurmaya başladığı 80’lerin sonunda aslında para kaybetmiş olması ABD’de büyük yankı uyandırdı.

VERGİ BEYANNAMESİNİ PAYLAŞMIYOR

Bunun yanında Trump’ın ne seçim sürecinde ne de sonrasında vergi beyannamesini yayımlamamış olması muhalefetin büyük tepkisini çekiyor. ABD’de başkan adayları ve başkanların vergi beyannamelerini yayımlamaları için bir yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak bugüne kadar başkanların çoğu şeffaflık adına bu bilgileri ABD kamuoyuyla paylaştı. 2016 yılında Trump’ın seçilmeden önce vergi beyannamesinin sorulması üzerine “Şu anda denetimden geçiyorum. Denetim bitince beyannameyi Amerikan halkıyla paylaşacağım” açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu tarihten sonra ödediği vergilerle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

2020 SEÇİMLERİNDE KONUŞULACAK

Bu durum birçok spekülasyona yol açtı. Bazıları Trump’ın vergi kaçırdığını bazıları ise ne kadar başarısız olduğunu saklamak için bu konuda sessiz kaldığını iddia etti. 2020 seçimlerinde Trump’ın karşısına Demokrat Parti adayı olarak çıkması muhtemel Joe Biden, Bernie Sanders gibi isimler şimdiden Trump’a vergi beyannamesi üzerinden sert eleştiriler getirmeye başladı. Bu sebeple ABD’de 2020 seçimlerinin en önemli tartışma konularından birisinin Trump’ın vergi kayıtları olması bekleniyor.   

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