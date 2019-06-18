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Trump: 11 Eylül saldırılarını kimin yaptığını biliyorum

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında 11 Eylül saldırılarının Irak tarafından yapılmadığını söyleyerek, "Başka aktörler vardı ve sanırım bunların kim olduğunu biliyorum" dedi.

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News televizyonunda sunucu George Stephanopoulos'in konuğu oldu. Trump, El Kaide'nin üstlendiği 11 Eylül saldırıları için Irak'ı işgal etmenin saçma olduğunu söyledi. Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagon'a aslında Irak'ın saldırmadığını söyleyen Trump, "Irak değildi. Başka aktörler vardı ve sanırım bunların kim olduğunu biliyorum" dedi.

Çoğu Suudi olan 19 terörist, 11 Eylül 2001 tarihinde 4 yolcu uçağını kaçırmış ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Virginia'daki Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına saldırmıştı ve neredeyse 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı da Usame bin Ladin'in öncülük ettiği El Kaide terör örgütü üstlenmişti.

"ORTA DOĞU'YA SALDIRMAK HATAYDI"

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini eleştiren Trump, "Ülkemizin tarihinde verilen en kötü karar" dedi.

Orta Doğu'yu 'bataklık' olarak nitelendiren Trump, "Orta Doğu'ya gitmek berbat bir fikirdi, berbat. Neredeyse 8 trilyon dolar (46 trilyon 961 TL) harcadık. Şimdi de okul, yol, otoyol veya herhangi bir şey yapmak istesek herkes paranın kavgasını yapıyor" ifadesini kullandı.

İngiltere dahil ABD'nin birçok müttefiki, El Kaide'nin saklandığı Afganistan'ı işgal etmişti. Ancak Irak da 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutularak ABD işgaline uğramıştı. Irak'ın işgali, yüz binlerce Iraklı ile 4 binden fazla ABD askerinin hayatını kaybetmesine ve DEAŞ terör örgütünün oluşmasına sebep olmuştu.

TRUMP, CLINTON VE BUSH'U SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, daha önce de 11 Eylül saldırılarıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. ABD Başkanlığı seçimleri için yaptığı bir adaylık konuşmasında Trump, eski ABD başkanlarından Bill Clinton ve George Bush'u fırsatları varken Usame bin Ladin'i öldürmemekle suçlamıştı. Trump, "Dünya Ticaret Merkezi, Bill Clinton şansı varken Usame bin Ladin'i öldürmediği için yıkıldı. George Bush'un da şansı vardı ve o da CIA'in tavsiyelerini dinlemedi" diye konuşmuştu.

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