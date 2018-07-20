Özellikle geçtiğimiz yıl Kuzey Kore'yi hedef alan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile karşılıklı atışmalarıyla dikkat çeken ABD Başkanı, tüm dünyanın merakla beklediği ve 'nükleer tehditlere' çözüm üretmesi umulan Singapur'daki zirveden olumlu sonuçlarla ayrılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, bu zirvenin eleştirilerinden o kadar kolay kurtulamadı.

Bugün Google kullanıcıları, Trump'ın açıklamaları ve yönetimini beğenmeyenler tarafından hazırlanan 'Google bombalaması' olarak bilinen bir teknikle karşılaştı. Trump'ı protesto edenler, Google'ın algoritmasını değiştirerek arama motoruna İngilizce olarak aptal anlamına gelen "idiot" kelimesini yazanların karşısına Trump'ı çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da tartışmalı Kudüs kararına imza atan Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış, kararı protesto eden yüzlerce Filistinli İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılarak öldürülmüş, binlerce kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı. Dünyayı sarsan açıklamalarına ve 'anlaşmalarına' imza atan Trump, hem liderlerin hem ülkelerin hem de sosyal medyanın dilinden kurtulamıyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Donald Trump , çoğu zaman buradan ülke liderlerine lakaplar takarak açıklamalarda bulunmuş, kimi zaman da, dünyanın merakla beklediği önemli açıklamaları duyurmuştu.

HAŞLANMIŞ MAKARNADAN, MORON VE KUKLA BENZETMESİNE...

Dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, "Başkan Trump, Devlet Başkanı Putin'le düzenlediğiniz basın toplantınızı izledim. Utanç verici bir görüntü vardı. Küçük haşlanmış makarna, küçük taraftar gibi görünüyordunuz. Ondan ne zaman imza ya da selfie isteyeceksiniz diye kendi kendime sordum" derken, sevilen karakter 'Kaptan Amerika'yı canlandıran oyuncu Chris Evans da "Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Bugün tam bir rezaletti. Donald Trump, Amerika'yı utandırdı ve bunun için kendisinden utanmalı! Trump'ın siyasi refahı uğruna demokrasimize Rusya'nın müdahalesini görmezden gelmeyi seçmesi herkes için büyük bir utanç. Tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradım" derken, Trump'ı "moron, kukla, korkak" olmakla suçladı.

ABD istihbaratı tarafından dahi Putin karşısında zayıf kaldığı yönünde açıklamalarla karşılaşan Donald Trump, bu kez, "Rusya'yla işler yürümezse Putin'in gelmiş geçmiş en kötü düşmanı olurum" açıklaması yaparak herkesi şaşırttı.

PROTESTOLARLA KARŞILANDI, PROTOKOLÜ ATLADI

Geçtiğimiz hafta, Londra ziyaretinde de protestolarla karşılaşan Trump, bu ziyaretinde de Kraliçe Elizabeth'le yaptığı görüşmede önemli bir protokol kuralını atladı. Kraliçe Elizabeth ve Trump, karşılama töreninde askerleri selamlarken kraliçe geride kalmış, Trump ise tek başına yürümeye devam etmişti. Bu durum birkaç saniye sürmüş, aniden duran Trump, arkasına bakıp gözleriyle Kraliçe'yi aramıştı. 92 yaşındaki Kraliçe ise Trump'a yetişmeyi başararak diğer yanına geçmişti.

ABD MEDYASININ DA HEDEFİNDE

Basınla da arası iyi olmayan Trump, medyanın kendisi hakkında yalan haberler ürettiğini sık sık vurgularken, ABD medyası Başkanları hakkında dalga geçen haberler yapmayı ihmal etmiyor. ABD merkezli New Yorker dergisi, 1 Nisan'da çıkan sayısının kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ı 'domuz' olarak resmetmişti.

Dünyaca ünlü Amerikan Time Dergisi 30 Temmuzda yayınlanacak yeni sayısının kapağında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüzü birleştirilerek kullanılırken, Time'ın Twitter hesabından da, kapağı anlatan bir animasyon paylaşıldı. Animasyonda Trump'ın yüzü Putin'e, ardından Putin'in yüzü Trump'a dönüşüyor. Mesajın altındaysa, "Trump, Putin ile bir zirve istiyordu. Beklediğinden fazlasını aldı" notu yer alıyor.

PASKALYA TAVŞANI DA ALAY KONUSU OLDU

Geleneksel Paskalya kutlamaları kapsamında tüm Amerikan başkanlarının yaptığı gibi, Beyaz Saray balkonuna Paskalya tavşanıyla çıkan Trump, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Gözlüklü ve ağzı açık tavşana thousand-yard stare (savaşta uzun süre çatışmalara maruz kalan askerlerin donuklaşmış, ifadesizleşmiş bakışlarının olması) benzetmesi yapılmıştı.

EVLİLİĞİNE PORNO YILDIZIYLA İLİŞKİSİ GÖLGE DÜŞÜRDÜ

First Lady Melania Trump ile evliliği sırasında da porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisi ortaya çıkan Trump, uzun süre bu ilişkiyi ve açıklamaları reddetse de, sonunda Daniels'a sus payı ödediği anlaşılmıştı. Ancak yine o dönemde Melania Trump'ın protokollere tek başına gitmesi, basının karşısında Trump'ın elini tutmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özel hayatına dair en çarpıcı detaylar ise ABD'li gazeteci Michael Wolff'un kaleme aldığı, Öfke ve Ateş: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden kitabında yer aldı. Trump'ın eşi Melania ile sürekli kavga halinde olduğu, ayrı odalarda kaldıkları söylendi. Başkanın kızı Ivanka’nın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı yaptırdığını anlattığı da yer alıyor. Kitapta aktarılan ifadelere göre, söz konusu operasyonda kelleşen bölgenin ölü derisi kesilip çıkarılıyor ve saç çıkması sağlanıyor.

Ancak 'kel' olduğu iddialarına da Trump, bir konuşma esnasında sırtını dinleyicilere dönerek uzun süre saçını göstererek yanıt vermiş ve yine kendisiyle dalga geçmeyi başarmıştı.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN TRUMP İÇİN O BİR "İSTİKRARLI DAHİ"

Ancak Trump ne bu eleştirilere ne hakaretlere aldırış ediyor. Dünya liderleriyle bir araya geldiğinde 'tokalaşmasıyla' üstünlük mesajı veren ABD Başkanı, beden dilini çok iyi kullanıyor.

"Öfke ve Ateş: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" kitabının piyasaya çıkmasıyla birlikte öfke saçarak kitabı piyasan kaldırmaya çalışan ABD Başkanı, "Aslında, hayatım boyunca benim en büyük iki değerli şeyim, zihinsel istikrarım ve gerçekten zeki olmam. Ben çok başarılı bir işadamından meşhur bir televizyon starlığına, ilk denememde ABD Başkanlığına gittim. Zeki değil ama dahi.... ve çok istikrarlı bir dahi olduğum görüşündeyim" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın 'televizyon starlığı'ndan ABD Başkanlığı'na giden yoldaki başarısında Google kullanıcılarının 'idiot' (aptal) yazarak görsellerde kendisiyle karşılaşmaları onu etkileyecek gibi görünmüyor.