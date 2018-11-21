ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün, El Kaide'nin kurucularından Usame Bin Ladin'in bulunmasında Pakistan'ın hiç yardımcı olmadığını, yapılan milyonlarca dolarlık yardımların boşa gittiğini iddia etmişti.

Pakistan resmi olarak ilk kez El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in bulunmasında rolü olduğunu açıklayarak, Donald Trump'ın iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Usame Bin Ladin'in saklandığı yerin bulunması için ABD'ye 'ilk kanıtı' Pakistan istihbaratının sağladığı bildirildi.

Bugüne kadar Pakistan gibi Obama hükümeti de Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonun Pakistan'ın haberi olmadan yapıldığını söylemişti.

TRUMP: AHMAKLAR

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef alarak, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuş, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek göstererek, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullanmıştı.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

PAKİSTAN MASLAHATGÜZARI ÇAĞIRMIŞTI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya hesabı üzerinden Pakistan’a yaptığı 'Usame bin Ladin' eleştirisi üzerine harekete geçmiş, Bakanlık, ABD'nin başkent İslamabad'taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Maslahatgüzarı Paul Jones'ı, Pakistan’a yapılan kabul edilemez ve temelsiz iddialara karşı güçlü bir protesto göstermek için Bakanlığa çağırdı" ifadeleri kullanılmıştı.

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