        Trump İbrahim Anlaşmalarının genişlemesini bekliyor | Dış Haberler

        Trump İbrahim Anlaşmalarının genişlemesini bekliyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İbrahim Anlaşmalarına yeni ülkelerin katılmasını beklediğini ifade etti. Trump, "Umarım Suudi Arabistan dahil olur ve diğerleri de (anlaşmaya) girer. Bence Suudi Arabistan girdiğinde herkes girer." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:41
        Trump, İbrahim Anlaşmalarının genişlemesini bekliyor
        ABD Başkanı Donald Trump, İbrahim Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini belirtti.

        Trump, Amerikan Fox News haber kanalına verdiği röportajda, bazı Arap ülkelerinin 2020 yılında İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına ve Çin ile ilişkilere dair açıklamalar yaptı.

        "İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "hemen" demek istemediğini ancak yakın zaman için böyle bir beklentisi olduğunu söyledi.

        Trump, "Umarım Suudi Arabistan dahil olur ve diğerleri de (anlaşmaya) girer. Bence Suudi Arabistan girdiğinde herkes girer." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı, İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmeye yardımcı olacağını öne sürdü.

        Öte yandan, Çin ile ilişkilere değinen Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer yetkililerle görüşeceğini belirtti.

        Trump, Çin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu kaydederek, "Yıllarca ülkemizi soydular. Parayı (ülkeden) çıkardılar. Şimdi tersi." diye konuştu.

        Trump, Çin ile adil bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

        İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle İbrahim Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

