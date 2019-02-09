- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Pyongyang ziyaretinin ardından Seul'e gelen Biegun, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Güney Kore'nin nükleer temsilcisi Lee Do-hoon'a temasları hakkında bilgi verdi.
Biegun, Kang ile görüşmesinde, "Müzakarelerimiz verimliydi. Başkan (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) yeni adımlar atmayı çok istiyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile şimdi ve sonrasında yapacak çok işimiz var. İki taraf da bağlılık gösterirse gerçek ilerleme sağlayabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Biegun'ın Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol ile "Trump ve Kim'in Singapur zirvesinde verilen taahhütlerin ilerletilmesi, ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin dönüştürülmesi ve Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış inşa edilmesi" konularını ele aldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Biegun ve Kim Hyok Chol'un, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak 2. zirveden önce tekrar bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Trump da Twitter hesabından Hanoi'deki zirvede Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini paylaştı.
ABD Başkanı ayrıca "Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak. Bazılarını şaşırtabilir ama beni şaşırtmaz. Çünkü onu tanıma fırsatı buldum ve bunu yapabileceğini iyice anladım. Kuzey Kore farklı türde bir füze haline gelecek. Ekonomik olanı." ifadesini kullandı.
Trump, daha önce Kuzey Kore lideri Kim ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da bir araya geleceğini açıklamış, ancak zirvenin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin bilgi vermemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.