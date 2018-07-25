Trump'ın avukatıyla eski Playboy modeline ödemeyi konuştuğu ses kaydı yayımlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile avukatının, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski bir Playboy modeline yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı yayımlandı.
CNN televizyonu tarafından yayımlanan ses kaydında Trump ve avukatı Michael Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'dan Trump ile yaşadığı ilişkiye dair hikayesinin haklarını satın almayı tartışıyor.
Ses kaydının Eylül 2016'da, başkanlık seçimlerinden iki ay önce yapıldığı söyleniyor. Trump ve McDougal arasındaki ilişkinin ise 2006'da yaşandığı iddia ediliyor.
Trump'ın şimdiki avukatı Rudy Giuliani ise herhangi bir ödeme yapılmadığını ve ses kaydında bir suç unsuru olmadığını savundu.
Ses kaydının birkaç ay önce Cohen'in evine yapılan FBI baskınlarında ele geçirildiği belirtildi.
Yer yer kesilen ve başka seslerin de bulunduğu kayıtta, boğuk seslerin de olduğu kısımlar var.
Artık Trump'ın avukatlığını yapmayan Cohen ve ABD Başkanı, McDougal'ın hikayesinin telif haklarını National Enquirer adlı bulvar gazetesini çıkartan şirketten satın almayı konuşuyor. Eski Playboy modeli hikayenin haklarını gazeteye satmıştı.
Cohen, "Tüm bu bilgileri dostumuz David'e transfer etmem için bir şirket açmam gerekiyor" diyor.
Burada kast edilen dostun, National Enquirer'ı çıkartan şirket olan American Media Inc.'in sahibi ve Trump'ın arkadaşı David Pecker olabileceği söyleniyor.
Trump ise daha sonra "Peki, buna ne kadar ödeyeceğiz? Yüz elli mi?" diye soruyor.
Mc Dougal'ın hikayesinin telif hakları için Enquirer'dan 150 bin dolar aldığı söyleniyordu.
Cohen daha sonra finansmandan bahsetmeye başlayınca, Trump "Ne finansmanı?" diye soruyor.
Cohen ise "Ödeme yapmamız gerek" diyor.
Kaydın bir sonraki bölümü önemli. Çünkü Trump "nakit ödemeden" bahsederken duyuluyor, ancak Trump'ın bunun yapılmasını mı yoksa yapılmamasını mı önerdiği net değil.
Trump daha sonra "çek" derken de duyuluyor.
Adalet Bakanlığı, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları amacıyla yapılan ödemeleri soruşturuyor.
Bir siyasinin hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yaptığı, beyan edilmeyen ödemeler, ABD'deki seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlal edilmesi olararak görülebileceği için bütün bunlar Trump için potansiyel bir sorun.
Ses kaydı, en azından Trump'ın McDougal'ın hikayesinin satın alınması için yapılan görüşmelerden haberdar olduğunu gösteriyor.
Başkan Trump, daha önce McDougal'ın ilişki yaşadıkları iddiası konusunda sorgulanmış ve ilişkiyi reddetmişti. Ayrıca herhangi bir ödemeden bilgisi olmadığını iddia etmişti.
Trump'ın avukatı Giuliani Associated Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ses kaydının kalitesini artırarak dinlediklerini ve Trump'ın açıkça "nakit ödeme yapma" dediğinin duyulduğunu belirtti.
Giuliani "Baştan bunu doğru yöntemle yapmak istedi. Bir şeyleri saklamak istiyorsanız, bunu şirket ya da çek ödemesiyle yapamazsınız" dedi.
Giuilani en nihayetinde herhangi bir ödeme yapılmadığını ve neden ödeme yapılmadığını da bilmediğini vurguladı.
Eski Playboy modeli Karen McDougal Trump ile 2006'da başlayan ve 10 ay süren bir ilişki yaşadığını söylüyor. Trump o dönem eşi Melania ile evliydi ve The Apprentice adlı yarışma programını sunuyordu.
McDougal Trump ile ilişkisinin hikayesinin telif haklarını National Enquirer'a 150 bin dolara sattı. Anlaşma uyarınca McDougal hikayesinin haklarını sadece Enquirer'a veriyor ve iddia ettiği ilişki hakkında başka herhangi bir yerde konuşamıyor.
Enquirer, McDougal'ın ilişki iddiasını yayınlamadı ve eski Playbol modeli de aldatıldığını savundu.
Trump da ilişki iddiasını reddediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sander "başkan herhangi bir kusuru olmadığı şeklindeki tutumunu sürdürüyor" demişti.
Eskiden Trump'ın sadık adamlarından biri olan Cohen, daha önce Trump için merminin önüne atlayacağını söylemişti.
Ancak, FBI'ın Cohen'in evine yaptığı baskınlardan sonra işler değişti.
Baskınlarda 10 kadar ses kaydı bulundu ve bunlar federal savcılara iletildi. Giuiliani, Cohen'in McDougal konusundaki diyaloğu New York'taki Trump Tower'da gizlediği bir cihazla yaptığını söyledi.
Cohen ise birkaç hafta önce ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, ailesi ve ülkesine sadakatinin, eski patrona olan bağlılığından önce geldiğini belirtti.
Cohen'in bu sözleri, Trump aleyhine başlatılan soruşturmalarda işbirliği yapabileceği spekülasyonlarını artırdı, ancak şu ana dek bu doğrulanmadı.
Cohen'in bankacılık ve vergi sahtekarlığının yanı sıra, seçim yasasını ihlal iddialarından soruşturulduğu söyleniyor.
Ancak Cohen hakkındaki bu iddialar ve soruşturma, yine 2006'da Trump ile ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels ile ilgili.
Trump geçen Mayıs ayında, iddiaları konusunda sessiz kalması için Cohen'in Daniels'a yaptığı ödemeyi, avukatına geri verdiğini kabul etmişti.
Trump daha önce Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeden hiçbir bilgisi olmadığını savunuyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.