Trump'ın avukatıyla eski Playboy modeline ödemeyi konuştuğu ses kaydı yayımlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile avukatının, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski bir Playboy modeline yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı yayımlandı.

CNN televizyonu tarafından yayımlanan ses kaydında Trump ve avukatı Michael Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'dan Trump ile yaşadığı ilişkiye dair hikayesinin haklarını satın almayı tartışıyor.

Ses kaydının Eylül 2016'da, başkanlık seçimlerinden iki ay önce yapıldığı söyleniyor. Trump ve McDougal arasındaki ilişkinin ise 2006'da yaşandığı iddia ediliyor.

Trump'ın şimdiki avukatı Rudy Giuliani ise herhangi bir ödeme yapılmadığını ve ses kaydında bir suç unsuru olmadığını savundu.

Ses kaydının birkaç ay önce Cohen'in evine yapılan FBI baskınlarında ele geçirildiği belirtildi.

Ses kaydında ne var?

Yer yer kesilen ve başka seslerin de bulunduğu kayıtta, boğuk seslerin de olduğu kısımlar var.

Artık Trump'ın avukatlığını yapmayan Cohen ve ABD Başkanı, McDougal'ın hikayesinin telif haklarını National Enquirer adlı bulvar gazetesini çıkartan şirketten satın almayı konuşuyor. Eski Playboy modeli hikayenin haklarını gazeteye satmıştı.

Cohen, "Tüm bu bilgileri dostumuz David'e transfer etmem için bir şirket açmam gerekiyor" diyor.

Burada kast edilen dostun, National Enquirer'ı çıkartan şirket olan American Media Inc.'in sahibi ve Trump'ın arkadaşı David Pecker olabileceği söyleniyor.

Trump ise daha sonra "Peki, buna ne kadar ödeyeceğiz? Yüz elli mi?" diye soruyor.

Mc Dougal'ın hikayesinin telif hakları için Enquirer'dan 150 bin dolar aldığı söyleniyordu.

Cohen daha önce Trump için merminin önüne atlayacağını söylüyordu.

Cohen daha sonra finansmandan bahsetmeye başlayınca, Trump "Ne finansmanı?" diye soruyor.

Cohen ise "Ödeme yapmamız gerek" diyor.

Kaydın bir sonraki bölümü önemli. Çünkü Trump "nakit ödemeden" bahsederken duyuluyor, ancak Trump'ın bunun yapılmasını mı yoksa yapılmamasını mı önerdiği net değil.

Trump daha sonra "çek" derken de duyuluyor.

Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Adalet Bakanlığı, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları amacıyla yapılan ödemeleri soruşturuyor.

Bir siyasinin hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yaptığı, beyan edilmeyen ödemeler, ABD'deki seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlal edilmesi olararak görülebileceği için bütün bunlar Trump için potansiyel bir sorun.

Donald Trump, McDougal ile ilişki yaşadığı iddialarını reddediyor.

Ses kaydı, en azından Trump'ın McDougal'ın hikayesinin satın alınması için yapılan görüşmelerden haberdar olduğunu gösteriyor.

Başkan Trump, daha önce McDougal'ın ilişki yaşadıkları iddiası konusunda sorgulanmış ve ilişkiyi reddetmişti. Ayrıca herhangi bir ödemeden bilgisi olmadığını iddia etmişti.

Trump'ın avukatı Giuliani Associated Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ses kaydının kalitesini artırarak dinlediklerini ve Trump'ın açıkça "nakit ödeme yapma" dediğinin duyulduğunu belirtti.

Giuliani "Baştan bunu doğru yöntemle yapmak istedi. Bir şeyleri saklamak istiyorsanız, bunu şirket ya da çek ödemesiyle yapamazsınız" dedi.

Giuilani en nihayetinde herhangi bir ödeme yapılmadığını ve neden ödeme yapılmadığını da bilmediğini vurguladı.

Karen McDougal kimdir?

Eski Playboy modeli Karen McDougal Trump ile 2006'da başlayan ve 10 ay süren bir ilişki yaşadığını söylüyor. Trump o dönem eşi Melania ile evliydi ve The Apprentice adlı yarışma programını sunuyordu.

McDougal Trump ile ilişkisinin hikayesinin telif haklarını National Enquirer'a 150 bin dolara sattı. Anlaşma uyarınca McDougal hikayesinin haklarını sadece Enquirer'a veriyor ve iddia ettiği ilişki hakkında başka herhangi bir yerde konuşamıyor.

Enquirer, McDougal'ın ilişki iddiasını yayınlamadı ve eski Playbol modeli de aldatıldığını savundu.

Trump da ilişki iddiasını reddediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sander "başkan herhangi bir kusuru olmadığı şeklindeki tutumunu sürdürüyor" demişti.

Başkanın adamı Michael Cohen

Eskiden Trump'ın sadık adamlarından biri olan Cohen, daha önce Trump için merminin önüne atlayacağını söylemişti.

Ancak, FBI'ın Cohen'in evine yaptığı baskınlardan sonra işler değişti.

Baskınlarda 10 kadar ses kaydı bulundu ve bunlar federal savcılara iletildi. Giuiliani, Cohen'in McDougal konusundaki diyaloğu New York'taki Trump Tower'da gizlediği bir cihazla yaptığını söyledi.

Cohen ise birkaç hafta önce ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, ailesi ve ülkesine sadakatinin, eski patrona olan bağlılığından önce geldiğini belirtti.

Cohen'in bu sözleri, Trump aleyhine başlatılan soruşturmalarda işbirliği yapabileceği spekülasyonlarını artırdı, ancak şu ana dek bu doğrulanmadı.

Cohen'in bankacılık ve vergi sahtekarlığının yanı sıra, seçim yasasını ihlal iddialarından soruşturulduğu söyleniyor.

Ancak Cohen hakkındaki bu iddialar ve soruşturma, yine 2006'da Trump ile ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels ile ilgili.

Trump geçen Mayıs ayında, iddiaları konusunda sessiz kalması için Cohen'in Daniels'a yaptığı ödemeyi, avukatına geri verdiğini kabul etmişti.

Trump daha önce Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeden hiçbir bilgisi olmadığını savunuyordu.

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